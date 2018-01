Paul Sorvino amenaza a Harvey Weinstein: "Ese hijo de puta va a desear ir a la cárcel"

Mira Sorvino fue una de las actrices que se atrevieron a acusar a Harvey Weinstein tras haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del productor. Durante el rodaje de Poderosa Afrodita, donde trabajó con él, intentó abusar de ella en su apartamento. PeterJacksonyTerryZwigoffafirmaron que el productor y su hermano Bob orquestaron una campaña para que no apareciera en El Señor de los Anillos.

A raíz de lo sucedido, el padre de Mira, Paul Sorvino, mostró su furia contra Weinstein cuando fue preguntado por su opinión en el portal TMZ: "Debe rezar por ir a la cárcel porque, si nos cruzamos, creo que terminará tumbado en el suelo, de algún modo, mágicamente", comentó Sorvino. "Oh, sí. Ese hijo de puta va a desear ir a la cárcel, porque si no lo hace, va a tener que encontrarse conmigo, y mataré a ese hijo de puta. Es así de simple", añadió.

El actor también confesó que no estaba al tanto de lo que su hija padeció con Weinstein hasta que salieron una gran cantidad de actrices para denunciarlo el pasado mes de octubre en medios como The New York Times o The New Yorker.