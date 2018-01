Un mes después de salir a la luz la relación extra matrimonial de Gustavo González y María Lapiedra, aún siguen saliendo información que podrían acaban con su amor. Al show televisivo también se ha unido Mark Hamilton, pareja de la ex actriz porno, que dijo en Sábado Deluxe que ambos no iban a poder estar juntos, y semanas después, parece que estaba en lo cierto.

Durante el programa Sálvame de este jueves, Kiko Hernández anunció que le había llegado una información muy importante sobre María Lapiedra que podría no gustar al paparazzi: "Yo he recibido un mensaje que dice ser compañera de María, en la Plaza de Castilla de Madrid y en Barcelona detrás del Camp Nou y yo te lo voy a enseñar, Gustavo, porque a lo mejor no sabes esto", reveló Hernández.

Gustavo aseguró no saber de lo que estaba hablando: "No tengo ni idea y de verdad que me duele. No me cuadra y tendré que preguntarle a ella. A mí esto me produce mucha pena y no le tengo nada que recriminar". Su compañera María Patiño le preguntó: "Vamos a imaginar que tú mismo certificas que María tiene un tipo de trabajo del que estamos hablando sin hablar. ¿Para ti es compatible tener una relación de pareja en el caso de que María tenga una profesión determinada?". El paparazzi siguió asegurando que él desconocía lo que se estaba contando, pero que sería posible que su marido Mark si lo supiera.

Mila Ximénez se levantó enfurecida y arremetió contra Gustavo: "Ay, no, por ahí no. ¡Qué feo! Estando contigo sí, también". El fotógrafo siguió: "A lo mejor me decís que vivo engañado pero yo sé lo que hace María en cada momento. Si me dice que está en el parque pero luego está ahí, se está mintiendo a sí misma",

Por su parte, María Lapiedra intervino en el programa Cazamariposas, donde colabora desde hace años y aseguró que tuvo una cena de negocios en el Ritz y pidió los datos de la persona que envió el mensaje a Hernández para emprender acciones legales contra ella.