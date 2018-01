Elsa Pataky: siete años de felicidad con su marido australiano y sus tres hijos

Elsa Pataky ha celebrado su séptimo aniversario de boda con Chris Hemsworth en la granja australiana donde viven desde hace tiempo, un lugar llamado Byron Bay, a hora y media de trayecto en coche de Melbourne, la capital, de donde es su marido. Se casaron en las Navidades de 2010 en ceremonia secreta, en una isla del océano Índico. En Byron Bay se encuentran en plena naturaleza y los niños disfrutan plenamente, sobre todo la mayor, India, de cinco años, a la que su mamá ya está instruyéndola a montar a caballo, de los dos que poseen en la finca. La pequeña y sus dos hermanos gemelos hablan español. Y en la casa predomina también nuestra cocina, porque a todos les encanta el jamón, la tortilla de patatas y la paella. Elsa Pataky tiene nostalgia frecuente de España y de acuerdo con su marido desea en este 2018 pasar más tiempo entre nosotros, aunque tengan establecida su residencia permanente tan lejos, en Australia.

Lo que hacen comúnmente es planificar sus trabajos para permanecer el mayor tiempo posible juntos. Cuando vivían en Los Ángeles estaban concentrados en su trabajo, porque Hollywood y sus alrededores es, para la gente del espectáculo, un lugar donde se está atado muchas horas del día a los compromisos cinematográficos. Elsa y Chris estuvieron de acuerdo que en Australia podrían crecer sus hijos con mayor libertad, no en un apartamento encerrados mucho tiempo, sin ver la calle, que es el panorama que se les ofrecía de continuar en Los Ángeles.

Elsa Lafuente Medianu, que es como se llama realmente Elsa Pataky, quien eligió este apellido artístico tomado de su abuela materna, es hija de un bioquímico español y una publicista rumana, matrimonio que se separó cuando la pequeña contaba cuatro años, y quedó bajo la custodia paterna. Fue su abuelo rumano quien alentó a Elsa para dedicarse al mundo del espectáculo, pues él era actor. Aunque en sus años juveniles ella, viviendo en Madrid, tenía la pretensión de dedicarse al periodismo, para lo que se matriculó en la Universidad de San Pablo (Ceu). Resultó que después sintió la vocación artística, dándose a conocer en la popular serie televisiva "Al salir de clase".

Luego de continuar una ascendente carrera en el cine, con sus aspiraciones en Hollywood siguiendo las huellas de su buena amiga Penélope Cruz, Elsa Pataky se enamoró de un actor entonces en plena popularidad, Adrien Brody, con quien convivió durante tres años, entre 2006 y 2009. La pareja no resistió más tiempo de vida en común y poco después nuestra compatriota conoció al australiano Chris Hemsworth, un guaperas rubio y musculoso, con el que ya decíamos contrajo inmediatamente matrimonio en 2010. Le lleva ella siete años de diferencia, pero ello no es obstáculo alguno para la dicha que disfrutan. Por otra parte, Elsa Pataky es a sus cuarenta y un años una atractiva mujer, que incluso parece mucho más joven. La hemos contemplado luciendo unas soberbias piernas y un vestuario de ropa íntima, y mantenemos la opinión de que es una de nuestras actrices más "sexys". Posa de maravilla, que no en vano fue también modelo por un tiempo.

Tiene Elsa Pataky, dulzura aparte, un genio que le viene desde que era muy niña. Chris, su marido, confiesa que se deja muchas veces llevar por el criterio de su mujer. Toda la agresividad que este australiano hace patente en los capítulos de la saga "Thor", de la que es protagonista y productor, se transforma en mansedumbre cuando abraza dulcemente a Elsa. ¡Que les duren muchos más años, de los siete que acaban de celebrar como marido y mujer!