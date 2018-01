Andrés Caparrós pierde los nervios con un reportero de 'Sálvame'

Alonso Caparrós fue el invitado en el Sábado Deluxe del pasado fin de semana y sus palabras avivaron -aún más- la guerra que le enfrenta con sus progenitores, en especial con su padre Andrés Caparrós, a quien según declaró él mismo, odia. "Por dentro siento un cabreo y un enfado increíble. Me di cuenta de esto cuando dejé de drogarme", dijo entonces.

El presentador de Furor reconoció en su entrevista que sigue sin hablarse con sus padres y realizó unas duras declaraciones. "He llegado a la conclusión de que tengo que dar carpetazo y debo aprender a vivir sin ellos". Su madre tampoco salió bien parada de aquella entrevista y la acusó directamente de boicotear la reconciliación familiar: "El hecho de que ninguno de mis hermanos me hable me hace pensar que mi madre les ha manipulado, aunque sin mala intención".

Ahora que Alonso se ha convertido en un rostro habitual de Sálvame, el programa se ha empeñado en conocer la versión de sus padres, pero ellos no quieren saber nada ni de su hijo ni de la televisión. Sergi Ferré, reportero del programa, ha intentado en varias ocasiones hablar con Andrés Caparrós para conocer su reacción, pero la última vez perdió los nervios. "¡Que nos dejéis tranquilos!", gritó intentando quitar la cámara y empujando al reportero.

Alonso reconoció que se le parte el corazón viendo a su padre comportarse así y se considera responsable en `parte por haber contribuido en parte a este "límite de nervios".