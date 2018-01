Lucía Etxeberría: "Me violó un hombre a punta de navaja"

Lucía Etxebarría ha confesado en Instagram que le "violó un hombre a punta de navaja". "Lo denuncié. Lo localizaron. Nunca le juzgaron porque era su palabra contra la mía. Yo no me resistí. No tenía marcas. Y se dio por hecho que había sido una relación sexual consentida", añade la escritora.

En la citada red social, Etxebarría se refiere a su intervención en Espejo público y "gracias a la suerte no me ha tocado hablar sobre Diana Quer. Pero gran parte del programa ha versado sobre el tema. He tirado de internet y he leído todo lo que se publicó en su día sobre ella. Sus novios, su anorexia, sus problemas con sus padres, su carrera de modelo, sus malas notas. Su vida privada de expuso hasta la saciedad. Y se desvió la atención de lo más importante: su último mensaje. 'Estoy acojonada. Hay un tío que me sigue'. Ese fue el hombre que la mató. Pero nadie prestó mayor atención a ese mensaje".

Acto seguido, la escritora cuenta su violación y la compara con el asesinato de Diana Quer: "Diana sí se resistió. Y él la mató. Y tiró su cuerpo a un pozo. A punto estuvo de matar a otra. Que se salvó porque dos chicos la ayudaron. Pero, ¿sabéis qué? La chica gritaba en un barrio muy poblado, rodeado de edificios. Y nadie salió a ver qué pasaba. Pensaron que eso no iba con ellos". Termina preguntándose, con retórica, por qué es feminista.

Telecinco, condenada a pagarle 50.000 euros

Por otra parte, según informa El País, el Supremo obliga a Mediaset a pagar 50.000 euros a Lucía Etxeberría por intromisión en la intimidad, amén de abonar las costas del proceso y difundir el fallo de la sentencia en los programas Sálvame Deluxe y Sálvame diario.

A finales de 2015, la autora interpuso una demanda por "intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal y familiar", respecto a los comentarios que se realizaron sobre ella en dos programas de Sálvame que se emitieron el 2 y el 5 de agosto de 2013. En dichos programas, una supuesta amiga de la escritora la tildó de "falsa", "ingrata", "rata", "sucia" y de "tener la casa llena de mierda".