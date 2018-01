El inesperado apoyo de Antonio David Flores que enfadará a Rocío Carrasco

Totalmente hundido. Así se encuentra Antonio David Flores tras hacerse público sus problemas económicos y su dificultad para poder mantener a su familia. El ex guardia civil reconoce que no puede sacar adelante a sus hijos: "Estuve dos años y medio sin trabajar, pagaba todos los gastos y me embargaron la casa. A partir de ahí no he levantado cabeza. No tengo medios suficientes para mantener a mis hijos", confesó a la revista Lecturas hace unos meses.

Antonio David no está solo, pues cuenta con el apoyo incondicional de su mujer Olga, que se ha convertido en el principal sustento de la familia. Los únicos ingresos que tiene la familia provienen de un modesto negocio de ropa que regenta su mujer y con el que logran subsistir. Además, tiene a su lado a sus hijos David y Rocío, que le proporcionan la fuerza suficiente para seguir adelante y no tirar la toalla.

Además, durante estas Navidades ha contado con un apoyo inesperado: el de Gloria Camila, hermana de su exmujer. La joven visitó Málaga con su novio Kiko Jiménez para compartir un almuerzo familiar junto a Antonio David y sus hijos. En muchas ocasiones Gloria Camila ha mostrado su profundo cariño a Rocío y David, ya que crecieron juntos con Rocío Jurado.

Además de Gloria, otros miembros de la familia de su exmujer han mostrado su apoyo al ex guardia civil, entre ellos Amador Mohedano y Gloria Mohedano. Incluso el viudo de la tonadillera José Ortega Cano fue tajante con su hijastra: "Que se deje de juicios y piense en sus hijos".