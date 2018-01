Sofía Cristo relata su infierno con las drogas: "Me estaba muriendo"

El programa de Samanta Villar (Cuatro) dedicó su última entrega a la vida y la muerte y se puso en contacto con diferentes personajes que han tenido experiencias cercanas a la muerte para contar su experiencia. Una de ellas fue Sofía Cristo, quien confesó el drama que sufrió durante 14 años como consecuencia de su adicción a las drogas.

"Uno de los peores momentos que he vivido es el día de mi amago de infarto en un hotel después de estar varios días sin dormir. Se me dormía el brazo, arritmias, el corazón se me estaba parando y se me dormía toda la cabeza. Notaba que los órganos me estaban dejando de funcionar, me estaba muriendo", relató la hija de Bárbara Rey, que ya ha explicado su problema con los estupefacientes en varias ocasiones, aunque ahora con más claridad.

"Perjuré que no me iba a volver a drogar y a los tres días me estaba drogando. Era adicta. He querido dejar tantas veces de consumir y no he podido... es el puto infierno", explicó Cristo, que actualmente está completamente desintoxicada, vive una vida saludable y se dedica a atender a otros adictos para ayudarles a salir de la droga.

"Mi rutina es levantarme, sacar a la perra y, cuando tengo tiempo, hacer algo de deporte. Luego llamo a 'mis adictos', que son las personas que se ponen en contacto conmigo por redes sociales o por email para pedirme ayuda. Por eso he empezado también un curso de coaching, porque mi finalidad es acabar haciendo terapias y tratar también a pacientes. Seguir labrando mi futuro en el mundo de las adicciones", comentó en plena terapia con drogodependientes.

Su madre Bárbara Rey también habló para las cámaras de Samanta y... y confesó que ella se enteró de este grave problema muy tarde, tras un fuerte altercado de Sofía con su expareja, pero no pudo evitar relacionar lo que le ha sucedido a su hija con su ex y padre de Sofía, el fallecido Ángel Cristo: "Él reconoció que le dio droga porque la suya era mejor que la que podía conseguir ella". Además, Bárbara se derrumbó al contarle a Samanta que se enteró muy tarde que su hija había estado a punto de morir en varias ocasiones: "Con el tiempo me he enterado que Sofía ha estado varias veces al borde de la muerte".