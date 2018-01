Marisa Jara está convencida de dar un importante paso para convertirse en madre soltera después de haber tenido dos matrimonios fracasados. Así lo ha explicado la sevillana, que además acaba de ser nombrada madrina de la nueva colección de ropa de la firma "C&A".

Según declaró la modelo y actriz, para ella no es un problema el no tener nadie a su lado para convertirse en madre. "Para eso está la fecundación in vitro, es una decisión muy pensada. El próximo febrero cumpliré 38 años y no quiero demorarlo más, pienso que es un momento muy bueno para cumplir mi sueño".

Marisa admitió que después de sus dos fracasos matrimoniales le cuesta mucho enamorarse. "Vivo una etapa en la que no doy tanta importancia al amor, antes me lanzaba de manera fácil a la piscina y ahora veo las cosas con más distancia y respeto. Reconozco que en la actualidad soy más precavida".

Hace unos años se trasladó a vivir a Italia, donde tuvo mucho éxito como actriz en una serie de televisión. Pero tiene muy claro que lo suyo es la moda y el diseño. "Aquello fue un tema puntual, algo que me encanta, pero nada más. De hecho estoy pendiente de un proyecto en España, pero por el momento no puedo desvelar nada. Sigo con mis diseños de joyas y ropa para tallas grandes".