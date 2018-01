Esther (Masterchef Junior): "Soy la famosa de mi colegio, incluso me ha salido algún novio"

No hay sueños imposibles, siempre que se persigan con esfuerzo e ilusión. Esther, la aspirante granadina que ha conquistado a todos con su ternura, su serenidad y sus guisos tradicionales, ha sido proclamada como la nueva ganadora de Masterchef Junior, en una apasionante final en la que ella y su compañera María han dado una lección de trabajo y compañerismo.

En el gran duelo final no eran dos rivales, sino dos amigas que no pararon de darse ánimos y abrazos tras cada valoración del jurado. "Estamos muy orgullosos de vosotras. Nos habéis demostrado una extraordinaria evolución desde que pisasteis, por primera vez, estas cocinas. Tiene mucho mérito que dos niñas de 9 y 10 años hayan hecho estos menús espectaculares y que lo hayáis ejecutado tan bien. Felicidades a las dos", destacó el jurado en la final de Masterchef Junior, que se emitió anoche en La 1 y que fue seguida por más de 3 millones de espectadores y un 23,3% de cuota, máximo de las ediciones infantiles del talent.

Este jueves, Chic ha tenido la oportunidad de charlar con Esther, que mostraba orgullosa su trofeo ante los fotógrafos, y con el chef Pepe Rodríguez. "Es un niña que ni pierde el pulso, muy tranquila, reflexiva. Es lo que la ha hecho ganadora", nos confiesa el cocinero. "Durante la final estaba muy nerviosa, Pero ha sido una experiencia bonita. Lo que más me ha costado es guardar el secreto durante tanto tiempo".

Le preguntamos sobre el momento en el que fue consciente de su pasión por la cocina: "Empecé con 7 años. Hacía mis cositas en la cocina. Siempre me había gustado y hacía unos mejunjes muy raros. Soy exigente con la comida, me gusta comer bien". Esther se emociona cuando nos habla de su padre: "Empecé a cocinar con él. Pero los consejos se los pido a mi madre".

Sobre su experiencia en Masterchef Junior, la joven afirma que lo que más le imponía era "la voz de Jordi, que es demasiado grave". Aún así, recomienda a todo el mundo que intente participar en el concurso de cocina: "Con esfuerzo todo se puede conseguir. Recomendaría a todo el mundo participar. Gracias a Masterchef he cumplido mi sueño. Si puedo, participaré en el de adultos". "Al principio en la tele me veía rara, pero me he acostumbrado. No me imaginaba la televisión por dentro, había grúas enormes y mucha gente".

Ahora que le toca volver a su vida normal, Esther nos confiesa que se ha convertido en la famosa de su colegio: "Las niñas de primero me piden autógrafos.Me ha salido algún novio, pero yo quiero estar soltera, no quiero novio". Además, seguirá disfrutando de otro de sus hobbies: "Me gusta mucho bailar flamenco, pintar y el patinaje de velocidad".