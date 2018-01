Los rumores de distanciamiento entre hermanos en el seno de los Alba no han cesado desde la desaparición de la matriarca Cayetana. En esta ocasión, y tal y como asegura Beatriz Cortázar en ABC, se trataría del veto de Carlos Fitz-James Stuart, duque de Alba, a las parejas de Cayetano en la pasada cena de Nochebuena que tuvo lugar en el Palacio de Liria.

El primer veto fue el referido a la exmujer de Cayetano, Genoveva Casanova, con quien Carlos no tendría ningún trato en absoluto y a la que, de hecho, ha vetado por considerarla un imán para la prensa del corazón que tanto rechaza.

Una vez Genoveva no fue autorizada a acudir a la reunión familiar (a la que Cayetano se hubiera presentado con sus hijos, Luis y Amina) Cayetano propuso llevar en su lugar a su joven pareja actual, la estudiante Bárbara Mirjan. La respuesta del duque fue igualmente negativa al no considerar su noviazgo una unión formal.

Quien sí consiguió "colar" a su novio fue Eugenia Martínez de Irujo, plenamente asentada con su pareja el ejecutivo musical Narcís Rebollo.

Ante los vetos impuestos por el duque de Alba, Cayetano decidió no acudir a la cena y presentarse a la Misa del Gallo oficiada por el padre Ángel en su parroquia de Madrid. Lo hizo con su ex, Genoveva, con quien cenó junto a sus hijos y la hija de su tata, Margarita. Un gesto ante el cual su hermano Carlos no ha reaccionado en público.