Gustavo González se ha convertido uno de los colaboradores imprescindibles de Sálvame. Tras hacerse público su idilio de ocho años con María Lapiedra, mientras ambos estaban casados, se ha convertido en estrella del programa vespertino, igual que Lapiedra.

Este jueves, el fotógrafo se autoentrevistó en una de las nuevas secciones de Sálvame y aunque se emitirá completa este viernes, se pudo ver un avance en el que pronunció unas palabras que sorprendieron a sus compañeros: "Me faltan cuatro hermanos, uno al que estaba muy unido que, aunque murió, está muy vivo, y tres que, aunque viven, están muertos".

Gustavo es el octavo de nueve hermanos pero se acuerda especialmente de José,uno de ellos, que falleció y al que estaba muy unido. El colaborador reconoció que le cuesta mucho hablar de él, pero que en el fondo "se lo debía". Además, contó que en uno de los cumpleaños de José le escribió una poesía que hacía alusión a la ausencia de otros de sus hermanos: "Gente que viviendo no tiene vida y no son conscientes de lo que se pierden", recitó el paparazzi. Al parecer, tres de sus hermanos no estuvieron junto a ellos en los últimos días: "A la gente que no estuvo ni en la agonía ni en la muerte son unos necios, no saben lo que se perdieron".

Aseguró no sentir rencor, pero "cuando tomo una decisión es ley, y no hay vuelta atrás. Les deseo lo mejor, que sean felices, ricos, que les vaya muy bien en el amor, pero sin mí, nunca más, jamás", sentenció. Aunque recordó su infancia con cariño, lo que pasó supone una "irresponsabilidad" y una gran falta de "tacto y amor". "Para mí no son nadie". "Cuando se fue José estábamos todos alrededor, y pensé: ¡Pero serán imbéciles! José siempre vivirá en mí y, para mí, hay otros que no son nada".