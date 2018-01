Isabel Pantoja expulsa de Cantora a Chabelita

Isa, Pantoja, Chabelita, ha confirmado esta semana que ha sido expulsada de Cantora y vetada a pasar Nochevieja con su madre, por culpa de su relación con Alberto Isla, padre de su hijo.Este viernes, el programa Sálvame confirmó la noticia y la entrevista que dará mañana en el Sálvame Deluxe. Los colaboradores del programa dudaron de las palabras de la joven, ya que Kiko Rivera tampoco había pasado las Navidades con su madre Isabel Pantoja. Mila Ximénez comentó que esto lo hace únicamente para sacar dinero y que más adelante escenificará la reconciliación con su madre

Sin embargo, a través de una conversación telefónica, Isa Pantoja reconoce que no le han dejado pasar las Navidades en Cantora: "No hemos ido en todas las Navidades ni Alberto, ni el niño, ni yo. Iba a cenar con Alberto y el niño y quedamos en volver a las 12 para tomar las uvas y no quiso. Estaba dolida porque Alberto iba a pasar 4 horas en esa casa nada mas. Me dijo que no era bien recibido o algo así. Que no me había tratado bien durante el embarazo".

A pesar de que a Chelo le llegó información confirmando que Isabel Pantojaestuvo más de 20 días enferma, que no ha podido celebrar las navidades y que no entiende porque dice que la han expulsado de Cantora, habiendo estado en la cama con antibióticos y sin haber podido celebrar nada.

Isa Pantoja aseguró que su madre: "Es muy muy orgullosa, no atiende a razones, está acostumbrada a que todo el mundo le siga la corriente. No quiero pelearme con ella por eso no hablamos. Mi madre y yo ahora mismo no tenemos relación. Mi hermano y yo no tenemos relación, llevamos mucho tiempo sin hablar", además dice que son su tío y su abuela quienes no quiere que vaya Alberto para no estar incómodos. "Me molesta porque no me antepone".

A pesar de todo, los colaboradores de Sálvame piensan que quizá Isa Pantoja necesite dinero y todo esto lo esté haciendo para recibir la cantidad económica que corresponda a la entrevista de estesábado en Sálvame Deluxe.