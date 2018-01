Ni trauma, ni carrera: excompañeras desmontan por completo a María Lapiedra

La relación extramatrimonial entre María Lapiedra y el paparazzi Gustavo González sigue dando mucho que hablar en el programa de Telecinco, tanto es así, que la ex actriz porno se ha convertido en nueva colaboradora del espacio. También ha encontrado su hueco Mark Hamilton, todavía marido de Lapiedra, que fue acusado de negociar los cachés de su mujer de sus entrevistas sobre la polémica relación con el fotógrafo: "La familia no es un negocio", aseguró. No obstante, María Patiño sigue manteniendo en todo momento que el matrimonio está aliado para sacar beneficio económico de la historia.

A esto se sumó testimonios de excompañeras de Lapiedra que quisieron desmontar varias de sus mentiras. Una de ellas afirmó que la actriz para adultos no ha terminado la carrera de Filología Catalana, pues avisó a los profesores de que abandonaba la carrera para dedicarse "al mundo de la farándula". Además, según el testimonio, Lapiedra consiguió una matricula de honor tras bajarse del coche de un profesor.

Otro de los temas que se han querido desmentir es el supuesto trauma de la infancia que arrastra. Una excompañera de la nueva colaboradora de Sálvame aseguró que la relación con su familia siempre ha sido buena."Es mentira lo del trauma, no hay nada que ha sufrido, la madre era un poco alocada pero tampoco tanto". Este testimonio también afirmó que conoció a Lapiedra en una agencia de chicas de compañia, que mantenían una buena relación: "La conocí en una agencia trabajando de lo que la acusan (...) Nos caímos bien y nos enrollamos"

A pesar de todas las acusaciones, Gustavo González asegura que su amor por María es más fuerte que todo eso y no da crédito a los testimonios. Aunque María Patiño no cree a Lapiedra, apoya a su amigo y no duda del amor de la actriz hacia el fotógrafo.