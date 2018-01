La hija de Isabel Pantoja se sentaba ayer en el programa 'Sálvame Deluxe' para hablar de su relación con su madre, con su hermano Kiko, con su tío y con su abuela.

"El día 24 le escribo un Whatsapp para recordarle que al final el 31 de diciembre vamos a cantora unas horas, a cenar, tomar las uvas y nos íbamos y me dijo que vale, que perfecto. Pero después me dice que no, que Alberto no pisa esa casa y me dice de todo...", aseguraba Isa Pantoja sobre su madre y la relación entre ambas esta Navidad pasada.

Además añadía: "Creo que mi madre lleva una vida triste, se encuentra muy sola". Y sobre la relación con su tío aseguraba: "Yo sí le quiero. Sí me llevaba bien con él y hemos pasado buenos momentos", aunque afirmaba que no se besan ni se hablan cuando se ven, aparentemente disgustada por ello.

Jorge Javier Vázquez le preguntó si le gustaría reconciliarse con su tío o tener un acercamiento, a lo que ella respondía: "Yo guardo buenos recuerdos con él. Mi madre ha intentado algún acercamiento hace muchos años, pero es que no. Todos, mi madre, mi hermana, mi prima, saben que no nos llevamos bien y ya lo tenemos todos asumido".

"He tenido de todo, he sido muy querida por mi madre, he sido muy feliz con ella, nos ha dado todo a mi hermano y a mí. El único problema es que mi madre ha querido protegerme mucho. Yo iba al colegio en el autobús y Dulce iba detrás en el coche. Si yo iba a comer con amigas, Dulce se sentaba en la mesa de al lado...", volvía a comentar Chabelita sobre su madre.

Antonio Rossi estaba todo el tiempo intentando que Isa Pantoja explotase sobre su madre, contando confidencias sobre la familia. Pero la hija de Isabel Pantoja ha contado todo lo que quiso sobre la relación con su madre, la que aparentemente está cada vez peor. Posiblemente Isabel no acepta al padre de su nieto, Alberto Isla, pero Isa parece estar muy feliz con su relación.