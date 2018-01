'El Puma', a la espera de un milagro tras su doble operación de pulmón

Querido, admirado por millones de seguidores tras una larga carrera musical, José Luis Rodríguez "El Puma" vive horas difíciles, recuperándose de la doble operación de pulmón a la que tuvo que someterse el pasado 17 de diciembre en el Hospital Jackson de Miami. Tras unos meses de incertidumbre, a la espera de un donante, el cantante venezolano, que comparte esa nacionalidad con la norteamericana, pudo por fin ser intervenido. Las primeras cuarenta y ocho horas después de la delicadísima intervención resultaron cruciales, afortunadamente positivas para la lenta rehabilitación a la que se sometió.

"El Puma" padece desde hace más de tres años una enfermedad incurable: fibromatosis pulmonar idiopática. Estaba recibiendo un tratamiento a base de células madre pero era necesaria esa doble intervención quirúrgica de pulmón. De no haberse realizado, es muy probable que a estas horas el popular galán de la canción romántica no estuviera para contarlo. De hecho, en dos o tres ocasiones se ha divulgado en redes sociales que había muerto. La falsa noticia estaba alentada por algunos medios venezolanos que venían hacía tiempo pronunciándose en contra del cantante, nacido en Caracas el 14 de enero de 1948, por la sencilla razón de que éste llevaba años censurando, primero el régimen chavista, y después el de Nicolás Maduro.

José Luis Rodríguez es hijo de padre canario que emigró a Venezuela. Murió cuando él contaba sólo seis años. Dedicado tempranamente a la música, se inició en grupos parranderos que daban serenatas a las muchachas de su entorno. Profesionalmente su carrera se inició en 1963 como vocalista del mítico conjunto Billo´s Caracas Boys, con el que estuvo tres años, hasta convertirse en solista. Actor ocasional de varias telenovelas, protagonizó la titulada Una muchacha llamada Milagros, donde personifica a "El Puma", personaje de ficción del que tomaría, dada su popularidad, el sobrenombre con el que ha venido siendo reconociendo en toda Hispanoamérica y en España. Fueron varias canciones de Manuel Alejandro las que le proporcionaron ser conocido en nuestro país, como también las del burgalés José María Purón, entre todas ellas "Voy a perder la cabeza por tu amor", "Dueño de nada", "Culpable soy yo", "Pavo Real", "Por si volvieras" y "Un toque de locura", entre las más divulgadas.



Los éxitos de José Luis Rodríguez obtenidos sobre todo a mitad de los años 70 le fueron distanciando de su mujer, la actriz Lila Morillo, con la que había contraído matrimonio en 1966 en unos años en los que ella le superaba en notoriedad. Luego, sería al revés. Y Lila le echaba en cara que ni le hacía caso ni tampoco a sus dos hijas, Liliana y Lilibeth, nacidas respectivamente en 1967 y 1969. El divorcio de la pareja fechado en 1986 no le supuso sino distanciarse ya no sólo de su primera esposa, lo que puede comprenderse, sino asimismo de sus dos hijas. Grieta que se incrementó cuando "El Puma" se enamoró de una modelo cubana llamada Carolina Pérez, con quien comenzó a convivir nada más divorciarse de Lila Morillo. Al año siguiente, 1987, tendrían a su hija Génesis. En esa nueva situación hogareña José Luis Rodríguez me invitó a su ático en Miami, un lujoso "penthouse" que llaman en aquellos lares, desde donde se contemplaba un magnífico panorama, la visión de los cayos de ese estado norteamericano.

Ya unos años atrás estuve con el cantante en Los Ángeles, con ocasión de actuar en un espectacular recinto donde llenó varios días, reuniendo cada uno de ellos más de treinta mil espectadores. Tipo generoso, de apariencia seria, encantado de compartir con el cronista recuerdos españoles. Me presentó entonces en su camerino a Zsa-Zsa Gabor, la actriz que más veces se casó, creo que nueve, que había acudido a aplaudirlo. Durante los tres días que estuve en Los Ángeles, pude advertir la condición personal del cantante: hombre piadoso que, si bien había abandonado el catolicismo, luego abrazó la fe de una secta protestante. Y él mismo viene reconociendo que, si se salva ahora que vive horas inciertas, será causa de un milagro.