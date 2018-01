Fayna responde a Carlos 'el Yoyas': "Ha hecho cosas muy malas"

Fayna explica en el mismo número de ¡QMD! que sirve de altavoz a Carlos Navarro el Yoyas que ambos viven separados desde junio, cuando se puso verdadero punto y final tras 17 años de relación.

Ella dejó Cataluña y regresó a Gran Canaria llevándose a sus dos hijos y empezando otra vida con una nueva pareja, la misma a la que Carlos –que en su momento fue expulsado de GH por, precisamente, agredir a Fayna– amenazó en una conversación telefónica que él mismo desveló a la revista.

"Carlos ha actuado mal y ha tenido que acudir a la ley. No lo hice antes porque no quería que se supiese que esto lleva ocurriendo desde hace años". La relación, por tanto, acabó el pasado verano, cuando además interpuso una denuncia que luego retiró "por pena". "Él amenazó con agredir a mi actual pareja, a la que ni tan siquiera conoce, una persona que no le ha hecho nada salvo estar conmigo".

La exconcursante de Gran Hermano arroja más luz sobre el altercado que provocó que Carlos acabase en el calabozo: "Me ha seguido a Gran Canaria sin yo saberlo. Formó un escándalo delante de casa de mis padres y lo arrestaron".

Niega, por tanto, la versión de su marido, que señala que acudió a ver a su hijo por su cumpleaños y darle los regalos de Navidad. "Yo jamás hubiese hecho eso. Además no es solo el niño, tiene dos hijos por si no se acuerda. Y ambos tuvieron que ver el lamentable comportamiento de su padre una vez más". Fayna asegura que su marido ha ido a ver a los niños "siempre que ha querido", y que jamás le ha prohibido que los vea o hable con ellos.

Fayna señala que nunca hubiese ido a comisaría si el único objetivo de Carlos fuera llevar los regalos a sus hijos, pero "eso no lo cuenta él, ¿no? (...) Es evidente que miente, siempre lo hace". Y subraya que "aunque no quiero contarlo, hubo mucho más. Es horrible, asqueroso, repugnante. Carlos ha hecho cosas muy malas, en su conciencia están. La ley sabe que yo digo la verdad, se presentaron pruebas".