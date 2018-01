¿Ha prescindido 'Sálvame' de Alba Carrillo?

¿Dónde está Alba Carrillo? Es lo que se preguntan -o no- muchos seguidores de Sálvame, ya que la colaboradora no aparece en pantalla desde el especial de Nochevieja de Telecinco. Según apunta Gritos, esto se debería a que el programa ha decidido no renovarle el contrato por no cumplir las expectativas que se esperaban de ella para el espacio, además de su comportamiento y carácter. Y es que parece que la modelo no vale para la televisión.

Son muchas las llamadas de atención que ha recibido Alba por parte de sus compañeros desde que se incorporó al equipo aprovechando su filón en Supervivientes, pero ella siempre hacía oídos sordos. Ni siquiera su sección propia, Las pelotas de Alba, parece haber calado en el público. "Hay una compañera que no sé si ha dejado de respirar. Todavía no huele pero... Alba Carrillo no ha abierto la boca desde que ha llegado", le advirtió Kiko Hernández en una ocasión.

El mismo Kiko le mandó un mensaje en directo de parte de la cúpula del programa. "A los directores no les está haciendo ninguna gracia. Yo estoy transmitiendo una información que me llega a través de un aparatito. Puede ser divertido pero no les hace gracia". Paz Padilla, molesta con su comportamiento, le llegó a decir "no eres productiva".

Problemas personales

Al varapalo profesional se une el personal, ya que Alba Carrillo se enfrenta a una dura semana. Este lunes ha tenido lugar la vista sobre la demanda presentada por Fonsi Nieto para modificar la custodia de Lucas, el hijo que tuvieron en común. El expiloto de motociclismo convertido en DJ solicita la custodia exclusiva del niño, o en su defecto, la compartida. La exposición mediática del pequeño fue la gota que colmó el vaso para Nieto, que pidió expresamente que su hijo no apareciera en televisión, algo que sí ocurrió durante la emisión de la final del reality de Honduras.

Por otro lado, el martes 16 tendrá lugar la vista sobre la demanda contra Feliciano López, con la que pretende anular el acuerdo de separación de bienes que firmaron ante notario cuando se conviritieron en marido y mujer. Carrillo alega que en ningún momento se produjo el reparto de gananciales.