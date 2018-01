¡QMD! lleva a su portada a Carlos Navarro 'el Yoyas', que esta semana hizo honor a su nombre y su reputación con una orden de alejamiento de su pareja y sus hijos por maltrato, pasando una noche en el calabozo y siendo expulsado de Gran Canaria. El ex gran hermano asegura en portada que en realidad "solo amenazó a una tercera persona" que no era su mujer Fayna. "Imagínate cómo estoy después de descubrir que la mujer con la que he estado 17 años me hace algo así", asegura en la revista.

Anticipa que habrá juicio y asegura que "no ha habido sangre". ¿Pero a quién ha sido la amenaza o coacción que señala el propio Carlos? "Yo fui a ver a mi hijo. ¡Y no pude verle, porque a esta señora no le salió de las narices!". Era el cumpleaños del chico, de diez años, pero Carlos no revela más (de momento) salvo que entre ambos medió "una llamada de teléfono". Una llamada en la que "ella me habla de alguien y le digo que a ese alguien me lo paso yo por ahí y le reviento la cabeza. Y repite, también en muchas ocasiones, que no ha habido agresión o coacción a Fayna "porque ni la ha visto" en los últimos tres meses, al igual que a sus hijos. "Traigo los regalos de Navidad, los de Reyes, los de su cumpleaños... y no me deja verlos. ¿Pero esto qué es?".

La revista también incluye la versión de Fayna, su pareja, a quien conoció precisamente durante el concurso. "Puse una denuncia hace meses y la retiré por pena", asegura. "Carlos ha hecho cosas muy malas".

Además, Penélope Cruz se declara en guerra por Versace por su papel de Donatella en la serie que relata el asesinato de Gianni. Y Leiva y Macarena García se reconcilian y cuentan que siguen juntos.

Pronto, seducida por Operación Triunfo, destaca a Amaia y Alfred, embarcados ya en una relación que sus padres aprueban. Además, Miguel Bosé y sus cuatro hijos disfrutan de la nieve al tiempo que nos descubren –o nos recuerdan– el romance fallido entre María Teresa Campos y Jaime Peñafiel.