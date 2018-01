Nueva pirueta sentimental de María Jesús Ruiz: podría volver con Julio Ruz

Las relaciones de pareja de María Jesús Ruiz son un sindiós. Tras reconciliarse con José María Gil Silgado –por el que dejó a Julio Ruz, cuatro meses después de haber tenido con él a su segunda hija– y su posterior ruptura, ahora la exmiss podría dar un nuevo vuelco a su situación sentimental.

Julio Ruz declaró en Socialité que "veía venir" la ruptura de Ruiz con Gil Silgado: "Yo sabía que cuando María Jesús despertara y se diera cuenta de todo… la gente no cambia". Acto seguido, habló sobre la posibilidad de retomar la relación: "Habría que hablarlo mucho. Es complicado, aunque el amor no desaparece de un día para otro. Jamás hablaré mal de la madre de mi hija. No es verdad que ella y yo nos lleváramos mal".

"Nuestra relación fue muy buena hasta que este tipo empezó con las llamadas constantes. Todo iba perfectamente hasta que ella dio a luz, no sé si fue por una depresión postparto, pero María Jesús se volvió más irascible. Pero todo ha estado bien", añadió.