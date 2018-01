Pedro Trapote y su mujer, Begoña García Vaquero, acudieron al almuerzo ofrecido por la peña periodística a la que pertenezco, El Cuarto Poder, que como viene siendo habitual tuvo lugar en Casa Lucio.

Sin lugar a dudas, el empresario de la noche y dueño de locales emblemáticos de Madrid como la discoteca Joy Eslava, que hace años fue teatro propiedad del gran actor Luis Escobar, y la discoteca Pachá (que hoy se llama Barceló), entre otros negocios como la Chocolatería de San Ginés, nos contó cómo ve personalmente el mundo de la noche y el ocio.

"Hubo una época maravillosa desde la transición hasta la crisis, después vino el incremento del IVA, que fue dramático para nuestro sector, porque pasar del 8 % al 21%, se llevaba prácticamente los beneficios. El ocio en el centro de Madrid está muy bien, porque se está rehabilitando el centro, se ha ampliado el número de camas de una forma espectacular, se van a ampliar 4.500 camas en un perímetro de 500 metros en los aledaños de la Puerta del Sol. Desgraciadamente la totalidad de los ayuntamientos, sean del signo que sean, no han contribuido mucho a la noche, salvo en la época de Tierno Galván. Hubo también sucesos terribles, como el incendio de Alcalá 20, el caso de Madrid Arena, o el de El Balcón de Rosales, que han sido una influencia negativa en el político a la hora de dar facilidades", explicó.

Trapote piensa que Carmena tampoco facilita las cosas, y menos cuando no coinciden los mismos partidos en la Comunidad y en el Ayuntamiento. "Eso impide una mayor coordinación, deberían ir todos juntos en beneficio de Madrid.

El empresario está feliz con su mujer Begoña, con la que lleva casado más de dos décadas, y de esa última unión tiene un hijo, aparte de otros de anteriores matrimonios. Éstos últimos, al ser mayores, han seguido los pasos de su padre: "No pienso jubilarme, porque sería como mi muerte, y porque tengo a mis sucesores conmigo. Reconozco que soy atípico en el mundo de la noche, porque ni fumo, ni bebo, no consumo sustancias, esa ha sido la siempre mi norma. No tengo ninguna espinita clavada, he hecho todo lo que he querido hacer, y no me planteo escribir mis memorias, eso se queda en la intimada de los míos".

La Peña Cuarto Poder, con Trapote | Elio Valderrama

Pedro nunca se ha visto envuelto en escándalos de ninguna clase, ni financieros, ni a nivel personal. Se ha casado en varias ocasiones, y siempre de forma discreta. Ha sido el único empresario que ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Turismo en su faceta de empresario de la noche. Afirma que la ciudad donde se vive más la noche en el ámbito nacional es Ibiza, en el periodo estival, y que Berlín se sitúa a la cabeza de Europa.