"Juan Carlos ha creado una segunda Casa Real paralela para malmeter contra Felipe"

Hasta dos medios, La Razón y Vanitatis, publican el martes el viaje de Juan Carlos I a Ginebra para celebrar este lunes el 50 cumpleaños de Iñaki Urdangarín. Algo que Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, no ha dudado en calificar como la enésima "traición al rey de España" del emérito Juan Carlos, sobre todo teniendo en cuenta la sombra de cárcel que pesa sobre el marido de la infanta Cristina.

Hay, no obstante, dos versiones, dado que La Razón también incluye en la fiesta a la infanta Elena y a sus dos hijos, además de otras importantes personalidades cuya identidad no se ha revelado. Se trataría, en todo caso, de la primera vez que Juan Carlos viaja a Ginebra para visitar a su hija desde que Cristina reside allí, en 2013. Allí comió en un restaurante de Ginebra junto a su familia.

Ninguna de estas dos versiones empaña, sin embargo, el resultado, que revela por qué ha sido un error que Felipe VI haga las paces con su padre, tal y como ha sucedido. Según Losantos en esRadio, este viaje demuestra cómo "se han creado casi dos Casas Reales, la del Rey de verdad que lleva Javier Alfonsín, y la casa del ex Rey con el exjefe de la Casa del Rey, el vizconde de Almansa, Fernando Almansa".

Una tesis que se demuestra en las maniobras de Juan Carlos y su entorno para "malmeter en el aniversario de la Constitución" asegurando que no fue invitado a los actos para celebrar este 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en España... cuando la realidad es que, según Losantos, "no quiso ir" porque "no quiso aparecer en el pleno para que Podemos no le insultara, e imponer que se celebrara salón de los Pasos Perdidos y no las Cortes".

Juan Carlos, por tanto, "malmete" hasta el punto de haber creado esta Casa Real paralela. Que tiene la ayuda del mismísimo Mariano Rajoy, que no soporta a Felipe VI desde que éste avaló la investidura de Pedro Sánchez para formar gobierno en lugar de disolver las Cortes... "algo que hubiera sido ilegal" pero que "Rajoy no le ha perdonado".

Tal y como explicó en este punto Paloma Barrientos, el Gobierno debía ser plenamente consciente de este contacto entre Juan Carlos e Iñaki, que acudió a una misa del papa Francisco en calidad de príncipes el pasado 6 de enero, en una nueva muestra de su actitud desafiante hacia Felipe VI, responsable –al fin y al cabo– de haberles apartado de las actividades oficiales de la Casa Real. Tal y como explicó Barrientos en esRadio en relación a este primer viaje, "la infanta Cristina tiene escolta. Y cuando van a otro país tienen que ponerse en contacto con Interior o la embajada en cuestión, en este caso la del Vaticano. De modo que la embajada claro que tenía que saber que los Urdangarín iban al Vaticano".

La conclusión, por tanto, está clara. Se trata de "una Casa paralela de Juan Carlos que está haciéndole todo el día la vida imposible quejándose contra el Rey" y que habría encontrado en este viaje a Ginebra una nueva ocasión para hacerlo.