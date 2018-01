Pablo López vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional gracias al lanzamiento de su tercer álbum Camino, fuego y libertad -que ya es disco de platino- y a su papel como coach de La Voz (Telecinco). Pero no todo en su vida ha sido un camino de rosas y hace cinco años la situación era completamente distinta.

En una sincera entrevista en el programa de Toni Moreno Viva la vida, el cantante malagueño confesó que hace varios años se arruinó cuando decidió montar un bar con su hermano Luis. El proyecto no resultó como esperaba y le trajo más penas que alegrías: "De lo bien que lo pasamos, se convirtió en una catástrofe. Nos cortaron la luz, el agua... Ahora me río, pero estábamos llorando de verdad. Teníamos una deuda tremenda, pero yo creo que fue el máster más barato que he pagado en mi vida, porque ese día me di cuenta: 'Yo creo que todo este esfuerzo que estás haciendo por salvar algo que realmente no va contigo, quizá, si lo haces en canciones, lo mismo pasa algo'".

El exconcursante de Operación Triunfo decidió dedicarse en cuerpo y alma a la música, su auténtica pasión. "No me quiero bajar nunca de esta nube, pero el revolcón en cinco años... de prácticamente no tener para tomarme un café, de una situación en la que solo podía pensar en cómo sobrevivir, a verme haciendo cosas que ni podía soñar...", reconoció emocionado.

A partir de entonces comenzó su auténtica carrera musical. En 2013 lanzó Once historias y un piano, que alcanzó el disco de oro. Dos años después llegó el disco de platino con El mundo y los amantes inocentes, hasta ahora. Pablo López es el claro ejemplo de que con esfuerzo y talento se consiguen los objetivos. "Me da la impresión que estos cinco años han sido 43, pero yo nada más que tengo que dar gracias a la vida por lo que he vivido y por lo que me queda, porque me estoy riendo mucho a carcajadas, y esa es la salud más grande que puede tener una persona".