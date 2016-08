El rodaje malagueño de Macaulay Culkin

El actor famoso por su papel en las películas de Sólo en casa rodó el pasado mes de abril un anuncio para un comprador de seguros británico en el parque de atracciones Tivoli World, el cual cerraron para él, según informa Diario Sur.

En el anuncio disfrutaba de la noria y las atracciones del parque junto a las mascotas de la compañía, dos suricatos. El rodaje de este anuncio coincide con la reaparición del actor ante las cámaras con sus ya 36 años.

El actor aprovechó para dar su primera entrevista en mucho tiempo a The Guardian, en la que aclaró que los rumores de sus excesos con las drogas son mentira: "No, no gastaba seis de los grandes (6.000 dólares) en heroína cada mes".

Macaulay Culkin sigue retirado, pero admite lleva una jubilación activa, participando en series como The Jim Gaffigan Show o el largometraje surrealista Adam Green’s Aladdin.

La responsable del fichaje de Culkin ha sido la empresa de casting malagueña Modexpor International, responsable también de las mismas labores para la serie Juego de Tronos en su rodaje en territorio español. Unos 300 extras acompañaron al joven actor por el parque de atracciones y el desierto de Almería, además de la localidad de Antequera. Un gran despliegue técnico que atrajo a multitud de curiosos, aunque Culkin se las arregló para pasar más o menos desapercibido.