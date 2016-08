Es posible que David Bisbal no pueda asistir a la gala que se está organizando desde hace unos meses para conmemorar el 15 aniversario de la primera edición de Operación Triunfo. Está previsto que sea el 31 de Octubre en el Palau San Jordi de Barcelona y, sí esto fuera así, sería el segundo participante que no acudiera a la famosa cita, ya que Juan Camús tampoco participará al no haber llegado a un acuerdo con Gestmusic, según ha escrito el cantante en sus redes sociales.

Bisbal, que quedó el segundo en el concurso, ha sido al que mejor le ha ido con gran diferencia respecto a los demás concursantes: a día de hoy es uno de nuestros cantantes que ha conseguido alcanzar una gran fama, no solo en España sino a nivel internacional.

En el terreno profesional su éxito es indiscutible; en el personal, desde hace 6 meses su corazón lo ha conquistado la venezolana Rosanna Zanetti, con la que está feliz, según ha declarado el almeriense. Se les ha podido ver hace unos días disfrutando de la feria de su tierra, donde Rosanna sorprendió a todos al aparecer vestida de flamenca.

Han estado de vacaciones en San Sebastián, Madrid, donde David aprovechó para asistir al concierto que ofreció el cantante Rod Stewart, y en su Almería natal, donde han disfrutado practicando deportes acuáticos.

David está atravesando por un momento muy bueno, tanto a nivel profesional como personal, ya que después de varias relaciones fallidas parece que ha encontrado a la mujer de su vida. En la actualidad su relación con Elena Tablada, con la que tuvo una hija, Ela, no puede ser mejor, después de un tiempo de tiranteces los dos han conseguido llevarse bien y mantener una buena relación, sobre todo por la pequeña. Según me comentan fuentes familiares la niña ha salido al padre y le encanta bailar y la música. Como se suele decir, es normal: lo lleva en los genes.