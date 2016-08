Belén Esteban provoca un enredo imposible en los premios de la MTV

Belén Esteban "apareció" en el photocall de la gala de los premios MTV Video Music Awards gracias a un usuario que decidió hacer un montaje que ha acabado teniendo una inesperada repercusión mundial.

La gala, celebrada en el Madison Square Garden de Nuev yORK, ha tenido lugar en la madrugada de este lunes y el montaje de Belén no PASÓ desapercibido para algunos artistas americanos allí presentes, como el cantante de country Wheeler Walker Junior. Éste tuiteó el fotomontaje diciendo "¿Quién c****es es esta? ¿Por qué le permiten estar en los VMAs? Subo la foto pero la voy a borrar de mi móvil".

I mean who the fuck is this? Why is she allowed at #VMAs? I'll post the pic but gonna delete it from my phone. pic.twitter.com/OzVgBtFoP2