'Sálvame' desmonta el engaño de Aramís Fuster

La alarmante situación de la que Aramís Fuster se hizo eco en Sálvame ha resultado ser una mentira, o por lo menos su cojera, como así han demostrado en este mismo programa el lunes.

Grabaron a Aramís cuando creía que no había cámaras alrededor y fue cazada andando sin problemas pero, cuando era consciente de que estaba siendo grabada, comenzaba a cojear de nuevo.

Debido a esto, tanto Paz Padilla como los colaboradores de Sálvame, no pudieron evitar bromear con la situación, diciéndole "¿Pero tu has visto lo bien que has podido andar? ¿No estás contenta hija mía? ¿No lo ves? Dios te ha dado el don de poder andar rápido".

A ritmo de los coros de "Hallelujah" de Händel Padilla le decía "venga, Lázaro, levántate y anda". Aramís se contenía pero finalmente les dijo "si os queréis burlar de mi, burlarse de mi".