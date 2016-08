Sandra Barneda y Willy Toledo se enganchan en 'Hable con ellas'

Pase lo que pase, Willy Toledo nunca deja de ser polémico, ya sea a través de tuits, comentarios en Facebook o en apariciones como la que hizo el lunes en el programa Hable con ellas de Telecinco.

Ya antes de entrar comenzaba tuiteando: "No me extraña nada el nivel intelectual de este país, si esto tiene una audiencia masiva". Sandra Barneda, una de las presentadoras del programa, no se quiso quedar callada ante tal insulto, pero antes de reprochárselo le saludaba diciendo que ha "perdido el juicio".

Más tarde saltaba y le decía al respecto del tuit: "¿Tú te crees que somos idiotas en este programa?". Él respondió diciendo: "Creo que esto no educa a nadie en ningún valor positivo. No ayuda a reflexionar ni a crecer en nada, todo es ruido".

Sandra dijo estar sorprendida "porque en vez de poner un tuit podrías opinar de eso aquí, creo que te tiras piedras en tu tejado". "Tú has empezado con la artillería preguntándome si había perdido el juicio", le replicaba él.

"Yo hablo de lo que haga falta, no tengo ningún problema", decía Toledo entre risas. "Está muy bien coger cuando yo me cago en un objeto o persona y recortar el resto del texto", comentaba el actor aclaraba la polémica sobre Orlando Ortega, atleta cubano que ha ganado una plata en los Juegos de Río para España, y decía que el vídeo que habían emitido en el programa era "manipulación pura y dura". Cuando Facebook le censuró la cuenta le pidió "perdón porque había sido un error", según él.

Respecto a su no contratación en nuevas producciones cinematográficas ha dicho que "llevo casi 6 años en los que sólo he podido hacer una película con Pedro Almodóvar, al que nadie le chista. Me consta que muchos directores y productores, entre otros Paolo Vasile, quieren que trabaje con ellos, pero me vetan". Además, dijo que "tanto en esta cadena como en Antena 3, les han dicho 'quién tú quieras menos Willy Toledo'", aseguraba el actor.

También habló de política, diciendo que "Pablo Iglesias no me gusta nada. Me parece que es un político social demócrata y, salvando las distancias y los momentos históricos, creo que Podemos es un nuevo PSOE".