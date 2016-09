Alberto Chicote estrena 'Dietas a examen'

En la recta final del verano, son muchos los que se ponen a dieta para deshacerse de los kilos de más que se cogen después de las vacaciones. Ahora, Alberto Chicote llega Antena 3 con un nuevo programa especial sobre alimentación para tratar el lado positivo y negativo de los temidos regímenes.

Dietas a examen se estrena el próximo lunes 5 de septiembre y en él, el juez de Top Chef y presentador de Pesadilla en la cocina ayudará a los espectadores a conocer las claves de una buena dieta equilibrada y sana que no ponga en riesgo la salud. "Yo no soy quien para decir cuál es la dieta perfecta o no. Lo que sí que vamos a hacer es contar cómo han reaccionado diferentes personas sometiéndose a diferentes dietas y cuáles han sido las valoraciones de los profesionales en los resultados y sus conclusiones", asegura Chicote en declaraciones recogidas por FórmulaTV.

La apuesta de este nuevo espacio es arriesgada. Aunque la audiencia responde muy positivamente a los programas del famoso chef de Atresmedia, el programa tendrá que competir con el estreno de Mi casa es la tuya en Telecinco, cuya nueva temporada arranca con la visita de Bertín Osborne al matrimonio formado por Carlos Moyá y Carolina Cerezuela.