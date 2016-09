First Dates es el programa de Cuatro que está llenando de amor las noches de televisión. Entre citas y cenas románticas, el amor no sólo ha surgido entre muchos de sus participantes. No sabemos si el ambiente les ha afectado, pero los celestinos del programa también han tomado la pócima del amor. La camarera Lidia Torrent y el coctelero Matías Roures están viviendo su propia historia de amor, tal y como desvela Diez Minutos.

La revista publica unas reveladoras fotografías de la pareja pasándolo genial en la fiesta que organizó Hable con ellas el pasado 1 de septiembre para celebrar el último programa. En las imágenes podemos ver a Lidia y Matías entre bailes, arrumacos, besos y confidencias y parece que saltan chispas.

Lidia acaba de cumplir 22 años y está soltera, aunque sigue abierta al amor. A Matías, de 33 años, le hemos conocido más a fondo este verano después del tonteo que protagonizó con Alba Carrilloen directo durante la emisión de Hable con ellas. Aunque también está soltero y asegura que lo suyo es tan sólo una amistad, veremos si tenemos delante a la pareja más famosa de First Dates.