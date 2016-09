Mercedes Milá se despide entre lágrimas de 'Gran Hermano'

Cuando Mercedes Milá anunció hace unos meses que cedía el testigo de Gran Hermano a Jorge Javier Vázquez, las redes sociales se incendiaron. Muchos pensaron que el reality no podría seguir adelante sin la que había sido su presentadora durante las últimas quince ediciones, sin contar con la que presentó Pepe Navarro.

Más allá de teorías de la conspiración que apuntaban a un engaño del programa, Mercedes visitó Sálvame Deluxe para hacer real este traspaso de poderes. Su entrada en el plató de Gran Hermano 17 provocó el aplauso unánime de todos los exconcursantes que allí se encontraban. Desde Ismael Beiro, a Bea la legionaria, Pepe, Raquel, Noemi y un largo etcétera se ponían en pie para recibir a la periodista.

Mercedes Milá, con un ramo de flores en la mano, comenzó su larga despedida: "La vida pasa y lo dejo en manos de alguien que os va a querer tanto como yo. Yo me voy, voy a hacer una cosa que es incomprensible para mucha gente, agradezco a todos los que me habéis dicho en las redes sociales 'Mercedes no te vayas', pero me tengo que ir porque llevo 15 años llevando un Fórmula 1 y he decidido cambiar y pasar a la bicicleta eléctrica".

Milá se refiere al nuevo programa de libros que está a punto de estrenar, del que hizo la mejor publicidad posible. "Porque el programa que vamos a hacer, Convénceme, es un programa pequeñito, es una pequeña bicicleta eléctrica que va a recorrer España para decir: 'No te olvides de que en los libros está la felicidad'. Por eso, ha llegado el momento de cambiar, y se que lo entendéis. Os dejo en manos de mi querido Jorge Javier Vázquez".

Una segunda entrada al plató que llegaba después de que Jorge Javier se teletransportase desde la casa de Guadalix de la Sierra. "Este formato solo es tuyo y mío, tienes que ser fiel a Gran Hermano y fiel a los niños", le pedía Mercedes a Jorge, a lo que él respondía: "Juro amor y fidelidad eterna a Gran Hermano".

Una declaración de intenciones que llegaba después de las lágrimas de Mercedes al recibir todo el cariño de sus exconcursantes durante la publicidad. "Te agradezco tu generosidad y cariño. Gracias por tanto", le despedía Jorge mientras la presentadora dejaba la que había sido su casa con un rotundo: "Diviértete, pásalo bien y sé justo".