Toño Sanchís y su grupo musical humillan a una reportera en Valladolid

Toño Sanchís está rehaciendo su vida después de separarse profesionalmente de Belén Esteban y el resto de representados con los que trabajó en su época dorada y que le abandonaron. Este verano está de gira por las verbenas de toda España con su grupo musical Generación Canalla y parece que se le ha subido a la cabeza retomar su faceta de estrella del rock.

El grupo llegó a Valladolid para tocar en la Plaza Mayor y la cadena local, La 8, se acercó a las fiestas para entrevistar al grupo después de su actuación. Pero la bochornosa actitud de Toño Sanchís y sus compañeros con la reportera Ivana La Piana ha indignado a muchos espectadores.

Sanchís, en un alarde de superioridad, le arrebató el micrófono a la periodista, y lo que al principio parecía una broma, terminó pasando de castaño oscuro. "Te veo muy verde, así que vete para atrás". A partir de entonces, mientras sus colegas se reían, Sanchís seguía molestando a Ivana.

@beatrizolandia muchas gracias mi niña..tqm — ivana la piana (@ivanalapiana) September 8, 2016

Mientras se reía de ella en pleno directo moviendo de arriba para abajo su trenza como si fuera un adolescente, le soltó frases como: "Aprende de mí", "Apártate, que me estas quitando mucho plano", o "Esta tía no, que lo hace muy mal". La indignación de los vecinos fue tal, que el propio al acalde, Óscar Puente, salió en defensa de la reportera, diciendo que Toño es "un impresentable que no volverá a actuar en Valladolid.