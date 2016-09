Antonio Banderas confiesa a Bertín Osborne sus tristezas y alegrías

Antonio Banderas fue el encargado de abrir esta nueva temporada de Mi casa es la tuya, programa de Bertín Osborne, para hablar de su pasado y sus secretos y mostrar su preciosa casa londinense. Durante la entrevista recordó cuándo se fue de Málaga a los 18 años para vivir en Madrid y hacer realidad su sueño de ser actor y de sus inicios en el mundo de la interpretación.

Uno de los momentos más duros se vivió cuando hablaron de la muerte de su padre. Lo definió como al hombre que más querrá en su vida y del que más orgulloso está. Desveló que, cuando empezó en el teatro, veía de lejos a su padre, aunque éste no lo sabía, como muestra de apoyo, y explicó que cuando su padre estaba muy enfermó decidió posponer sus proyectos para dedicarse a él junto a su hermano, en los últimos meses de vida.

También contó otro momento de sufrimiento: el aneurisma cerebral de su hermano. Recibió la llamada mientras rodaba Entrevista con el vampiro, por lo que no pudo estar a su lado hasta que no acabó de grabar. Lo que sí que pudo hacer por él es llevarle a un hospital y pagarle la operación, un acto que le salvó la vida. No se olvidó de hablar de su madre, a la que describió como una persona "mágica y muy pizpireta", que sufre de alzheimer y que a veces no lo reconoce porque no puede verla todo lo que le gustaría.

Los amores de su vida

Como se esperaba, el actor y el cantante hablaron de Melanie Griffith. El matrimonio decidió separarse tras veinte años juntos porque "su relación se fue apagando". Actualmente se llevan muy bien y, para él, la actriz es una persona imprescindible en su vida, con quien habla como mínimo dos veces por semana para ponerse al día de sus vidas y de la hija que tienen en común.

También hablaron de su relación con Nicole Kimpel, su nueva novia, que se unió a la conversación en mitad del programa. Llevan juntos dos años y Banderas afirmó que se conocieron en el Festival de Cine de Cannes. "Fue amor a primera vista", confesó el actor, lo mismo que le pasó a Kimpel que "se sintió atraída por Antonio desde el primer momento".