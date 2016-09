La serie de moda Stranger Things ha lanzado a la fama a sus pequeños protagonistas y Gaten Matarazzo, que interpreta al simpático Dustin Henderson en la ficción de Netflix, ha querido utilizar su popularidad para hablar sin complejos de la enfermedad genética que padece, disostosis cleidocraneal.

Su enfermedad afecta al crecimiento de los huesos y los dientes y los que la padecen deben someterse a varias operaciones quirúrgicas. En una entrevista a la revista People, el actor de apenas 14 años aseguró que "las posibilidades de tenerla son una entre un millón". Aunque confiesa que su caso no es de los más graves, quiere concienciar de que "puede ser una condición difícil con la que lidiar".

Desde su experiencia personal, contó que sí ha tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones por la condición de su boca, de ahí su forma de hablar. Después de hacer pública su experiencia, está muy contento. "La respuesta ha sido increíble. Mucha gente me ha mandado mensajes diciendo 'me has hecho sentir mejor enseñando tu condición en televisión y aceptándola'". "Siento como si estuviese dando a conocer esta situación a las personas y me hace sentir bien".