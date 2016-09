Bustamante, con Bertín: "La época de 'Operación Triunfo' nos atormentó a todos"

David Bustamante visitó este lunes a Bertín Osborne en la última entrega de Mi casa es la tuya. Sus inicios en Operación Triunfo, su primer encuentro con Paula Echevarría –quien no acompañó al intérprete a la casa del presentador– o su hija Daniella fueron algunos de los principales temas que se abordaron en la entrevista.

El cantante cántabro dijo que tuvo "una infancia muy feliz" y señaló de su familia que "es uno de los pilares de mi vida y actualmente mantengo una relación muy estrecha con ellos". También se remitió a su adolescencia en la albañilería: "No era feliz en este trabajo, pero era lo que había. Mi verdadera vocación siempre ha sido cantar".

En un momento del programa, llamó el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla: "Hubo una época en la que David salía con alguna gente no recomendable y yo le decía: 'Eres muy joven, que no se te suba la fama a la cabeza'. Y un día me llama y me dice que tiene una nueva novia, para echarle un ojo. Y allá que fuimos. Cuando la vi, le dije: 'Cásate con esa que no te va a fallar'".

Tras la anécdota de Revilla, Bustamante contó al presentador cómo conoció a su mujer, Paula Echevarría: "Me crucé con ella en Lanzarote y me enamoré nada más verla. Compartíamos el mismo hotel y para conseguir su teléfono hice el mayor ridículo de mi vida. Me acerqué a ella y le dije: Siendo tú actriz y yo cantante, ¿cómo podría hacer para que protagonizaras mi próximo videoclip?".

El cantante también contó en qué momento dirigió esas primeras palabras que cruzó con la actriz. "Estábamos comiendo en el hotel y la vía esperando en la cola para que le hicieran unas pechugas de pollo. Me acerqué y estaba tan nervioso que le dije lo más cutre del mundo… ¿Qué he de hacer para que protagonices mi próximo videoclip?", dijo entre risas.

'OT' y el pulso final

Bustamante contó que si no llamó "diez veces a Lluvia de estrellas para ser concursante, no llamé ninguna y jamás me devolviste la llamada" y que si no hubiera sido por OT, no hubiera triunfado en la música: "El boom que fue nos sobrepasó a todos. Tras cinco meses de encierro nos conocía todo el mundo y fue una locura. Esa época nos atormentó a todos, yo necesité la ayuda de varios psicólogos para recuperar las riendas de mi vida". Sobre su competencia con Bisbal, dijo: "Siempre ha sido sana. Siempre hemos sido muy amigos lo que pasa es que siempre se nos ha comparado. Yo siempre me he alegrado de la magnífica carrera que tiene porque es un figura, lo hace muy bien, tiene mucho talento".

Finalmente, tras de preparar sushi con Bertín, comer con Fabiola y quedar en tablas ante varios pulsos con el presentador, Bustamante declaró que es imposible no tener miedo al fracaso, que se ha equivocado en su vida como todo el mundo, pero que realmente ahora es quien quiere ser: "He logrado muchas metas en mi vida, pero siempre hay que seguir poniendo el listón más alto para superarse y evolucionar".