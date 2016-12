'Gran Hermano 17' y otros fracasos de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, el presentador estrella de Telecinco parece no estar pasando por su mejor momento televisivo. Su elección como sustituto de Mercedes Milá en Gran Hermano, no fue bien recibida por los seguidores del concurso que antes de ver al periodista en acción, ya pedían su marcha. Con la elección del ganador el pasado jueves, el programa echaba el cierre de una de las peores ediciones del concurso. Un fracaso no solo de casting, sino también de audiencia. Pero, ¿es solo responsabilidad del presentador?

Rotundamente no. Las improvisaciones, la falta de ritmo en las galas y un casting lamentable se suman a la lista de desastres de la edición. La organización intentaba, semana tras semana, reforzar el programa creando nuevas tramas e inventándose reglas que no favorecían al concurso. Sin embargo, la prensa y los seguidores acusaban al presentador de ser el culpable de las malas audiencias.

Aunque es cierto que tampoco ha ayudado el comportamiento de Jorge Javier en las galas: increpando a los concursantes sin dar opción a poder contestar y no empatizando lo más mínimo con ninguna de las historias de la casa de Guadalix. Finalmente, los concursantes y los familiares terminaban rebelándose contra la soberbia del presentador, a los que no dudaba en expulsar del plató si lo creía oportuno. No obstante, Jorge Javier ha seguido fiel a su estilo. El público lo acusaba de ‘salvamizar’ el concurso, pero es algo que ya hizo cuando comenzó a presentar Supervivientes y las audiencias mejoraron considerablemente.

No es el primer fracaso televisivo de Jorge Javier, recordemos el descalabro que supuso Cámbiame Premium, la versión nocturna del programa Cámbiame. Un espacio que recordaba al mítico Sorpresa, Sorpresa y que comenzó con una audiencia prometedora. Sin embargo, el segundo programa sufrió una gran bajada de share y el tercero se hundía, por lo que Telecinco decidió retirar el programa de su parrilla.

Además, los últimos datos de audiencia del Deluxe son preocupantes. La fuerte competencia de la noche, enfrentándose a un titán televisivo como es Tú cara me suena, hacen que el programa de Telecinco esté en uno de sus peores momentos. Sin embargo, poca culpa tiene el presentador ante la falta de contenido que tiene el espacio en los últimos meses. El personaje de Belén Esteban cada vez interesa menos y la marcha de Rosa Benito y Raquel Bollo han dejado al programa huérfano de contenido.

A esto hay que sumar el abandono de Jorge Javier de la edición diaria de Sálvame, que lejos de empeorar sus datos de audiencia, los ha mantenido e incluso superado en ocasiones. Las sustitutas Paz Padilla, Carlota Corredera y María Patiño se han hecho con el programa, dándole una identidad propia y pocos se acuerdan ya del ‘dueño del cortijo’.

Aún así, no sería justo no reconocer que Jorge Javier es una de las estrellas televisivas de nuestro país. Un triunfo que ha ido más allá de la televisión, pudiendo realizar uno de sus sueños, protagonizar un musical basado en su vida y en su exitoso libro La vida iba en serio. ¿Un musical basado en su vida? ¿Acaso hay algo que le guste más a Jorge Javier que él mismo?.