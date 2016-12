El actor cómico Rob Schneider, conocido por películas como Gigoló o Este cuerpo no es el mío, ha colgado en la red una versión personal de la paella española que ha enfadado a algunos, sorprendido a otros y provocado pasmo en la mayoría.



Incluyendo la del chef José Andrés, que se ha ofrecido a ayudar al actor, compañero de reparto de Adam Sandler en muchas comedias, a la hora de realizar la verdadera paella española. Que, para empezar, no es un plato particularmente habitual en Nochebuena...

@RobSchneider thanks for celebrating the spirit of Spain! When you are ready for a class, tell me! I will bring the Paella pan....