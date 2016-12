El lunes, el actor norteamericano Rob Schneider escandalizó a los tuiteros españoles, y en especial a los valencianos, con una aberrante paella repleta de ingredientes que el protagonista de Este cuerpo no es el mío se disponía, además, a meter en el horno.

La airada reacción del chef José Andrés y muchas otras personas han provocado que Schneider, con toda su buena voluntad, intente arreglar el simpático desaguisado... complicándolo aún más.

Poco después de que esto ocurriese, el actor escribió en la misma red social: "Para la gente de Sevilla que fue insultada por mi Paella, no quise usar langostas. ¡Se arrastraban en la sartén!". Además, calificó el suceso como el "mejor regalo de Navidad" posible.

For the people of Sevilla who were insulted by my Paella, I didn't mean to use lobsters. They crawled in the pan by themselves! pic.twitter.com/QFojdj5Npm