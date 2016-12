Como puede comprobar cualquiera que consulte el diccionario, la palabra vate significa a la vez "poeta" y "adivino". Pues bien, hoy Monsieur de Sans-Foy y Fray Josepho son vates en las dos acepciones, porque han profetizado, en verso, qué pasará en 2017. Eso sí, en sus vaticinios hay discrepancias radicales.

Léanlos y juzguen ustedes.

VUELVEN LAS VACAS GORDAS

por Monsieur de Sans-Foy

Fray Josepho: no se inquiete.

No se turbe ni conturbe,

que en el Orbe y en la urbe

saben ya que el Diecisiete

es un año que promete.

No nos va a faltar de nada,

porque es cosa acreditada

que esta peste de la crisis,

como el cólera y la tisis,

va a quedar erradicada.

¿El PP de don Mariano?

Dice el calendario maya

que veremos a Soraya

deleitar al pueblo llano

presentando Gran Hermano.

¿Y el Partido Socialista?

¡Que San Judas les asista

y terminen con muletas...!

no en las manos del Coletas,

que es un gran taxidermista.

Ya verá, fraile viejales,

cómo los nacionalistas

no serán tan chantajistas

ni tendrán esos modales

de gañanes medievales.

Pablo Iglesias, le aseguro,

no va a ser el tipo duro,

jactancioso y populista:

en lugar de tan chavista,

va a volverse más Maduro.

La feroz caricatura

que preside los Estates

no dirá más disparates.

Nos dará, la criatura,

un ejemplo de cordura.

Y concluyo mi poema

con la hazaña más extrema:

entre nieblas y chubascos,

es posible que los vascos

y las vascas... tengan tema.

ENXIEMPLO DE LA PROFECÍA SCIENTÍFICA

por Fray Josepho

Non fagades pronósticos, Mesié, nin profecías.

Non sodes Nostra Damus nin Sancto Malaquías.

Nunqua vaticinedes los venideros días,

e menos prediciendo venturas e alegrías.

Mas yo usé de la Gnosis, cognisción mui arcaica,

fice studio en la Cábala, qu’es maestría iudaica,

consulté de Pitágoras la sapiencia algebraica

e fice santerías de Cuba et de Jamaica.

De Luxor e de Tebas exploré hieroglíficos,

otrosí en Babilonia los relieves magníficos,

de los monjes templarios los saberes prolíficos,

entre otros diversos elementos scientíficos.

E ya tengo anotados, para los celtiberos,

del dos mil diez y siete lapidarios agüeros.

E ser han mis presagios, sine dubda, certeros.

Non podedes ponelles objecciones nin peros.

Producir ha desdichas el anno diez y siete.

Lo qu’está bien agora ponerse ha en un brete.

Lo qu’está reguleras hase de ir al garete.

Lo que ya estaba mal… rebosar ha el retrete.

Correr han este anno muchas malas noticias.

Non ser han las futuras unas fechas propicias.

Non habrá regocijos, regodeos o albricias.

Reinar han desafueros, cundir han iniusticias.

Preparatvos, amigos, para cosas mui malas.

Subir han los tributos, poner han alcabalas,

cubrir han sus fermosos escotes las chavalas.

Comer hemos alubias, non jamón nin cigalas.

Seguir han los políticos rapiñando botín,

e los sindicalistas, de festín en festín.

Bajar han los salarios a un importe mui ruin.

E lo peor: nuevo disco sacar ha Ramoncín.

Hay un último augurio, que a decir non me atrevo…

Qué demontre, allá va, pues soltarlo ya debo:

a Sanfuá dos forúnculos le saldrán en un huevo.

S’acabó. Me despido. ¡Mui feliz Anno Nuevo!