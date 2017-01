Los colaboradores veteranos de 'Sálvame' cargan contra la nueva

Laura Fa y Rafa Mora se convirtieron en los nuevos colaboradores de Sálvame tras su paso con éxito por el mini reality Sálvame Snow Week, y parece que la primera no está empezando con buen pie. El pasado viernes, Terelu Campos fue la protagonista de Sálvame Deluxe y la nueva compañera ha criticado duramente a los demás por su entrevista "floja"a la hija de María Teresa Campos. Laura ha empezado fuerte y con actitud y no se corta un pelo, algo que no ha sentado demasiado bien a los colaboradores veteranos.

"Que vengan un par de niños a dar consejo de cómo se hacen las cosas... A mí me gusta mucho el trabajo ese de francotirador y creo que es necesario en un grupo coral como este que haya alguien dispuesto a hacer cosquillas, pero hazlas bien", le decía muy molesto Kiko Matamoros a su nueva compañera de trabajo.

Antes de que Laura pudiera contestar y mientras Matamoros le mandaba callar, Mila Ximénez continuó gritando pidiendo que no la interrumpiera. Todo mientras Paz Padilla intentaba defenderla diciéndole a Kiko que no intimidara a la nueva. "A mi me parece muy bien que se venga al colegio el primer día de clase y empieces a disparar a discreción para hacerte la lista del grupo", dijo Mila.

"Ellas (las Campos) tuvieron la capacidad de no venir vestidas de soberbias, tuvieron la capacidad de venir dispuestas a contar hasta donde ellas podían... Pero eran una Terelu y una Carmen entregadas y admitiendo todo lo que se les decía enfrente". Para terminar, dirigió un dardo a Laura, que poco se pudo defender: "Te ruego Alberto mi director que cuando tengas una entrevista importante, por favor, imprescindible, que esté Laura Fa. Porque sino hacemos unas entrevistas de mierda." ¿Aguantará Laura la presión y conseguirá adaptarse?