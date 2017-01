Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. Un año más ha conseguido ser el centro de atención gracias a su vestido para las Campanadas, un evento que está a punto de convertirse en un clásico navideño más. Consciente de la polémica que ha surgido en las redes sociales, que acusaban a la presentadora de fomentar el sexismo y degradar a la mujer, entró por teléfono en el programa Espejo Público para dejar clara su postura.

Pedroche aclaró que la cadena no le obligó a llevar el vestido, algo que algunos usuarios comentaban en las redes sociales: " A quien no le haya gustado, lo siento. Pero nadie me ha obligado a ponérmelo. Soy una mujer libre y decido lo que quiero ponerme". Además, confesó que ella propuso las ideas para crear el vestido: "Quería algo sexy, atrevido, potente y joven"."Cuando me lo puso me sentí una superheroína". También ha asegurado que habrá foto de su novio, el chef David Muñoz, con el vestido:"Tenemos que tener cuidado con la foto porque su ingle es mullida", bromeó. .

Por su parte, el estilista Josie, que ayudó a Pedroche a elegir el vestuario, también intervino en Espejo Público para defender el vestido.: "Cristina se rodea de una gran equipo, estaba espectacular". El estilista también expresó su opinión en su blog personal: "Yo sé jugar al buen gusto, claro que sí. Aunque tú que me criticas y no compres una revista en todo el año, yo valoro ante todo a Cristina Pedroche, una mujer que como nuestras primeras vedettes saben trazar metas y cumplirlas y no renuncian a ser lo que son yestán por encima de críticas de génerosin quedarse en primero de primaria de Simone de Beauvoir". Y aprovechaba para confirmar que el año que viene también se hará cargo del vestuario de Pedroche: "El año que viene lo voy a volver a hacer y voy a volver a intentar demostrar que un estilismo puede hacer arder redes y televisiones y mentes y abrir debates. La moda, los referentes y la gente valiente como Cris, abierta a ellos, son los llamados a incendiar los caminos del mundo y dar luz a este panorama que, sin gente así, sería gris marengo".

Además, la presentadora compartía en sus redes sociales una instantánea de la noche de las Campanadas en las que puede verse la parte trasera del vestido junto al texto: "Gracias por elegirnos!!!"