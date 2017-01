Eloísa González asegura que llevaba ropa interior: “No noté fresquito”

Eloísa González, la presentadora que logró desbancar a Cristina Pedroche debido a una instantánea en la que se le veía sin ropa interior durante la retransmisión de las Campanadas en la televisión canaria, ha querido desmentir la información a El Español.

Eloísa se ha tomado con humor el asunto y ha intentado restarle importancia: "Fue una simple anécdota, pero es que las redes sociales ahora están a ver qué pillan. Ni me enteré, ni noté fresquito ni nada. Sí iba con ropa interior y además con medias". "Estaba continuamente con la mano agarrándome la falda porque no me fiaba de la abertura, pero hubo un momento que me tuve que girar para hablar con mi compañera y mientras me daba la vuelta se levantó el viento y fue ahí cuando me avisaron por pinganillo de que se me había visto 'algo'", narra al medio.

Cuando la gente la compara con Cristina Pedroche, por intentar superarse cada año en las Campanadas, la presentadora niega que esa sea su intención: "Ni siquiera elijo yo misma mi vestuario. Se lo confío cada año a mi estilista Yurena y hace unos días me dijo: este año vas de rojo. Y yo dije: pues perfecto, y me probé el vestido dos días antes de Nochevieja. Fíjate en la relevancia que le doy".