Laura Fa despierta la ira de Belén Esteban y revoluciona 'Sálvame'

Laura Fa acaba de aterrizar en el universo Sálvame y promete dar que hablar este año. No ha empezado con buen pie porque ha conseguido que la mayoría de los colaboradores veteranos se pongan en su contra en bloque. Si esta semana puso muy nerviosos a sus compañeros por criticarles tras la entrevista a Terelu Campos en el Deluxe, ahora Laura se ha topado con Belén Esteban.

En una entrevista de radio, la nueva colaboradora se hizo eco de una conversación con Belén detrás de las cámaras donde la primera le preguntaba a la segunda por qué Paz Padilla se quedaba sola durante los descansos de publicidad, a lo que la de San Blas le contestó que era "porque ella no fuma". Sin embargo, Fa ha dado entender en su intervención radiofónica que la presentadora se lleva mal con algunos de sus compañeros.

Los nuevos llegan dado caña. @Laura__Fa ha rajado lo más grande de Paz y Belén Esteban. ¿Nueva guerra en plató? #yoveosálvame @fabricatele — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 3, 2017

Pero lo que de verdad le ha molestado a Belén Esteban es que la catalana desvelara algunas confesiones que le hizo en un momento de confianza. Laura Fa contó que Andrea Janeiro, que este año cumplirá 18 años, tiene novio. Y ya se sabe que Belén por su hija "mata" y detesta que se hable de ella. "Mi hija tiene novio, sí, y vive fuera -en Birmingham-. Andrea tiene edad para un novio y para veinte. ¡Eres una alcahueta! No eres nadie para decir que yo te he dicho a ti que mi hija tiene un novio. Cuando tenga 18 ya la seguiréis, por desgracia".

Belén, que no quiere la misma vida para su hija que la que tiene ella, siempre ha contado su intención de que Andrea se dedique a sus estudios y se olvide del mundo de la televisión. "Es verdad que yo he vendido mi vida y soy consciente de ello pero mi hija no quiere este mundo. Cuando cumpla 18 años ella quiere seguir cogiendo el metro y el autobús. Yo no quiero que mi hija se vaya fuera de España a estudiar pero tampoco quiero que sea carne de cañón y presa de la prensa. Sé que por todo lo que he hecho y hablado yo ahora lo tiene que pagar ella".

Laura ha empezado fuerte y de momento ya tiene más enemigos que amigos. Sus compañeros le han echado en cara que cuente conversaciones que se consideran privadas, pero ella ha decidido ir con todo. "Andreíta tiene novio. Él está en Birmingham y se ven poco. Me lo dijo ayer Belén Esteban en maquillaje. Que controle lo que dice, a mí no me dijo que fuera off the record. La noticia es que Belén, cuando va a hacer pipí, no se lava las manos, que a mí me parece significativo. Fuimos juntas al lavabo, ella salió primero y dije: No has tenido tiempo de lavarte las manos. Estos son los dos titulares que he sacado del Sálvame ayer", dijo en la radio.