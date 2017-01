Frank Cuesta: "Para Rajoy mis hijos son tres putos chinos de mierda"

Frank Cuesta ha vuelto a utilizar las redes sociales para hacerse eco de la situación que su mujer Yuyee vive desde que entrara en una cárcel de Tailandia en junio de 2014 condenada a quince años por tráfico de cocaína. Y esta vez, acusa a la Embajada Española en el país y al Gobierno de haberles dejado de lado por completo.

En un vídeo en el que enseña la identificación carcelaria de Yuyee que ha conseguido, trata de explicar los motivos por los que la madre de sus hijos está en prisión. "Quiero dejar las cosas claras de una vez por todas. Un gramo son mil miligramos y ella está condenada por cinco miligramos de cocaína, es decir, lo equivalente a 25 o 30 céntimos de euro. ¿Quién intenta vender 25 céntimos de euro de cocaína?. No es una cuestión de injusticia o de qué fuerte, la cuestión es que nunca ha habido una condena así", asegura el presentador de televisión.



"La embajadora no ha hecho nada. No tiene ningún interés por saber quienes son mis hijos. Se podía haber resuelto todo las dos primeras semanas, pero no le ha dado la gana. Te das cuenta de que para la embajadora, mis hijos son tres putos chinos -y ella es la representante del Gobierno-, pues para el Estado español mis hijos son tres putos chinos aunque tengan pasaporte español. También son tres putos chinos de mierda para el señor Rajoy", dice indignado Frank.

La embajadora, Carmen Moreno Raymundo, fue nombrada en 2013, lo puede hacer que sea sustituida de su cargo durante este 2017, ya que el mandato de los embajadores no suele exceder los 4 años. Este mismo miércoles, el Gobierno ha anunciado que Federico Trillo será destituido como embajador de Londres, pero no por la polémica con el Yak42, sino porque ya le tocaba. También ha dicho que este proceso será el mismo que sigan otros 70 embajadores, entre los que también podría estar Moreno Raymundo.

Según cuenta Frank Cuesta en el vídeo, además de darle de lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores llegó a amenzarle después de la repercusión que han tenido sus vídeos de denuncia en las redes sociales. "Me llamaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores después de hacer tanto ruido en las redes y terminaron amenazándome el día que iba a El Hormiguero para que no hablase mal".

Cuesta termina el vídeo de casi 8 minutos pidiendo justicia y haciendo hincapié en la situación que está viviendo su familia: "Esto ya no es una injusticia, es una tortura y un secuestro familiar".