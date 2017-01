Mari Cielo Pajares no podía ser menos y también ha sido otra de las grandes protagonistas de las Campanadas de este año. La hija de Andrés Pajares era la encargada de dar, por primera vez en la historia de Marbella, las campanadas desde la Plaza de la Iglesia de la Encarnación. El lugar en cuestión estaba repleto de gente que esperaba tomarse las uvas junto a la presentadora.

Un fallo técnico hizo que las campanas no tocasen y los marbellíes tuvieron que tomarse las uvas pasados unos minutos de las doce de la noche cuando fueron conscientes del error. En declaraciones a Vanitatis, Mari Cielo no entiende porque se ha "armado tanto jaleo": "Simplemente fue un fallo electrónico y un retraso mínimo y como las campanas no sonaron, nosotros intentamos hacer lo que pudimos con el 'Dúo Arenal', haciendo ruiditos lo más parecidos a las campanadas, para que los asistentes pudieran despedir el año en condiciones. Hicimos unos "ding, dong" muy apañados".

La reacción de una parte del público que se encontraba en la plaza no fue buena, que acusaron al párroco, al alcalde y a la propia Mari Cielo de haberse comido las uvas a deshora. Aunque la hija de Pajares puntualiza en Vanitatis: "Otra gente también ha valorado nuestra improvisación. Las campanadas no se escucharon, esa es la realidad. Si falló el programa o el volumen, no lo sabemos, pero la gente reaccionó muy bien, riéndose y colaborando en todo momento"."