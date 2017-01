¿Es tan odiada Carlota Corredera como la prensa nos hace creer? Es cierto que sorprende la velocidad a la que la gallega ha llegado a la fama. De ser una total desconocida a copar portadas de revistas y a presentar algunos de los programas más exitosos de Mediaset. Sin embargo, no dejan de oírse voces que aseguran que Corredera no es apreciada por muchos de sus colegas de profesión, entre ellos Paz Padilla y sus nuevos compañeros de Cámbiame.

Carlota Corredera no es nueva en el medio televisivo, lleva como redactora y directora de programas de televisión desde hace muchos años y conoce el medio a la perfección. Pero ha sido Sálvame el programa que le ha llevado al estrellato. Su amistad con la ‘cúpula’ del programa y su complicidad con algunos de los colaboradores estrella del programa le han ayudado en su ascenso. Es bien sabido que, si algo es imprescindible para trabajar en Sálvame, es contar con el beneplácito del grupo de colaboradores. De hecho, solo Paz Padilla es capaz de trabajar en ese ambiente tan hostil hacia su persona, otros, como Karmele Marchante o Rosa Benito, han terminado abandonando su puesto de trabajo.

¿A qué se debe la repentina fama de Carlota? ¿Porqué el público se ha fijado en ella?. Es incomprensible la cantidad de portadas que ha protagonizado una, hasta hace poco, desconocida presentadora de televisión. De hecho, parece más una cadena de favores entre directivos y revistas, que algo realmente noticiable. La gallega ha vendido su obesidad y su maternidad como algo exclusivo de ella, pero sinceramente, ¿a quién le importa?. Sorprende que las portadas sigan apostando por su imagen como cabecera, sus declaraciones no tienen ningún tipo de interés y su obsesión por considerarse abanderada de la vida sana resulta cansina.

Es de suponer que ese es el verdadero motivo del ‘odio’ que sienten ciertos personajes hacia ella, su premeditado intrusismo en los medios. No dudamos del currículum y el buen hacer de la gallega, pero el amiguismo y el trato de favor por parte de la productora parece más que evidente.

No obstante, debemos ser justos. Carlota consigue algo que no han logrado nunca Paz Padilla y Jorge Javier Vázquez, empatizar con los invitados. Le interese o no el tema que cuentan, intenta sacar lo mejor de cada personaje y se involucra en las historias. De hecho, es de lágrima fácil, y en más de una ocasión se ha emocionado junto a ellos.

Ahora comienza lo verdaderamente difícil para Carlota Corredera, lograr mantenerse. Su ascenso ha sido demasiado rápido y la caída puede ser estrepitosa. Es el momento de demostrar que es merecedora del protagonismo que le han dado hasta ahora.