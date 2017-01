Mila Ximénez no tiene piedad de Laura Fa

La nueva colaboradora de Sálvame, Laura Fa, no ha empezado su andadura en el programa con buen pie. Tras unos desafortunados comentarios en una radio local sobre la higiene de Belén Esteban en los baños de Telecinco y contar que Andrea Janeiro mantiene una relación con un chico de Birmingham, la princesa del pueblo declaró la guerra a la periodista. A pesar de pedir perdón por sus chismorreos, ha conseguido ponerse en contra al resto de colaboradores.

Mila Ximénez no está dispuesta a dejar sola a su amiga Belén en su desencuentro y ha atacado duramente a la periodista. El miércoles durante el programa se vivieron momentos de tensión entre ambas tras un comentario de Laura Fa: "Creo que ya he pagado la novatada", asegurando que no había actuado con maldad. "Pasé mala noche porque me pareció un aquelarre innecesario", se quejó. Ante sus palabras Mila contestó: "Estás llorando desde que has entrado".

Una discusión que empezó a subir de tono cuando la periodista le increpó: "Mila eres la más mayor de aquí y deberías ser la más coherente". A lo que la veterana colaboradora contestó: "Si lo único que vas a decir de mí es que soy la más mayor, gracias a Dios, porque para tener tu edad y ser tan boba…". Laura comenzó a ponerse nerviosa y la voz le empezó a temblar: "¿Querías que me sintiera incómoda? Lo has conseguido". Mientras, Mila se burlaba poniendo caras y balbuceaba imitando sus palabras.

Viendo que la tensión aumentaba en plató, Belén Esteban intentó calmar los ánimos: "Sabe que lo que hizo no está bien hecho, la he escuchado y ya está". Además, dejó claro que los compañeros siempre han tratado bien a la nueva fuera de cámaras.