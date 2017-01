¿Hubo tongo en 'Ahora caigo'?

Ahora caigo ha vuelto a generar polémica. Después del controvertido momento de dos de sus concursantes y la Guerra Civil, ahora Twitter se ha llenado de comentarios que acusan a la organización de "tongo" por "robarle" el premio de 100.000 euros a Jesús, el aspirante en cuestión.

La pregunta del programa era "¿Qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos?", y la respuesta era Whoopi Goldberg. Con el tiempo corriendo y a punto de finalizar, Jesús dijo varios nombres hasta dar con la respuesta, que entró en la último segundo. El concursante empezó a celebrar después de que Arturo Valls la diera por válida, pero algo cambió de repente.

Primero, el presentador dudó sobre si la respuesta había entrado a tiempo. "Das por hecho que ha entrado en tiempo. El cronómetro está en cero. Vamos a ver, porque si has ganado, has ganado por un pelo". Jesús, nervioso, pidió entre risas el "ojo de halcón" y el programa puso la repetición del momento. De nuevo, otro motivo para creer que Jesús no había acertado: "¡Atención! ¡Atención! ¡Qué fuerte, macho! Porque está en tiempo pero, como habéis oído, has dicho Whoopi Woldberg (y no Goldberg) por lo que la respuesta es incorrecta. Al disgusto del concursante, se unieron las caras de circunstancia del público y las acusaciones de "tongo en las redes sociales". ¿Le quitaron a Jesús su premio?

Lo que habéis hecho hoy es como para no volver a ver el programa #ahoracaigo #tongo — Sandra North🦄 (@sandranorth_) January 9, 2017

- Arturo, si gana los 100.000 este mes no cobras.

- Ooooh que lastima.. no lo has pronunciado bien.#AhoraCaigo — David. (@foIIet) January 9, 2017

No solo roban los políticos sino que #ahoracaigo se suma a robarle el dinero que le pertenece al concursante. Patéticos — Irene S (@IreneeSanchezz) January 9, 2017