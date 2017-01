Malestar en TVE por el fichaje de una meteoróloga de La Sexta "enchufada"

Televisión Española acaba de fichar para su equipo de meteorología a Isabel Zubiaurre, que llega a la cadena pública procedente de La Sexta. La primera en celebrar su incorporación fue Mónica López, uno de los rostros conocidos del Tiempo de TVE y responsable del mismo, además de una gran amiga de Zubiaurre. Pero en contraste con esta bienvenida, existe cierto malestar por parte de los trabajadores de la cadena, tal y como apunta VerTele.

Su llegada no ha sido celebrada ya que desde la propia redacción no se conocía una plaza libre para el departamento de meteorología, algo que ha levantado muchas sospechas, sobre todo porque el puesto se ha cubierto sin abrir convocatoria pública. Como es obvio, no ha habido un proceso de selección habitual, y nadie ha tenido la oportunidad de optar a dicha plaza, como se viene haciendo en TVE desde hace ya varios años.

Según apunta el citado portal, los más críticos apuntan a que la incorporación de Isabel Zubiaurre, Física de profesión, se debe a una amistad entre ambas, de ahí que se hayan saltado el protocolo de contratación.

A partir de hoy podréis ver esa sonrisa en #TVE @ZubiaurreTV ¡¡¡Estamos muy contentos con el fichaje!!! pic.twitter.com/vBYVQTI28V — Mònica López (@monicalopez_tve) January 9, 2017