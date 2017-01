Toño Sanchís se está ganando la enemistad de gran parte de sus compañeros en tan sólo unos días de encierro en la casa de Gran Hermano VIP. Hace unas horas que Aless Gibaja calificó al representante como "maléfico", a pesar de que el influencer había decidido darle una oportunidad antes de entrar al concurso. Sanchís también se mofó de la amistad entre Alejandro Abad y Tutto Durán e incluso se burló de la infancia de Alyson Eckmann. Ahora, se suma un enemigo más en su lista, Irma Soriano, que afirmó haberse sentido "humillada" por su compañero de reality.

El choque entre ambos comenzó durante una comida, mientras hablaban sobre sus trayectorias profesionales y sus preferencias televisivas. Durante la conversación, Irma Soriano hizo referencia al programa de la competencia, El Hormiguero, y en lo agradecida que estaba a la cadena Antena 3. "Pasé seis años y arranqué esa cadena", recordó Irma. Toño Sanchís no se tomó bien los comentarios de la presentadora y le pegó una patada por debajo de la mesa.

La chica Hermida corrió hacia el confesionario y se encerró para narrar lo ocurrido. Primero pidió "libertad de expresión", pues sintió que se le estaba censurando y consideró que tanto la cadena como la productora de Gran Hermano Vip están "por encima de eso".

Soriano afirmó que Toño ha conseguido "cortarle el rollo" y ponerla "muy triste". "No hace falta que me estén riendo las gracias, porque las personas que me las ríen están en mi casa. Pero es una humillación. No lo ha visto nadie, pero lo he sentido yo". Además, acusó al representante de tener "doble cara": "Me afecta el desprecio porque sí. Si estás a solas con una persona, hablas con ella, le dices bombón (calificativo que usa Toño con Irma), pero en público ni la miras, eso significa que en público ya es otra cosa". "A mí no me va a utilizar de buen rollo y luego va a ignorarme y me va a dar un puntapié. No me fastidies", sentenció la presentadora.