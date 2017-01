Toño Sanchís, el villano oficial de 'Gran Hermano VIP', ¿y Telecinco?

El fichaje de Toño Sanchís por Gran Hermano VIP era muy esperado después de la guerra que abrió en Telecinco por su enemistad con Belén Esteban y casi todos los colaboradores de Sálvame. Colocado como tertuliano de El programa de Ana Rosa, el exrepresentante de los famosos se la jugó entrando a la casa de Guadalix, seguramente consciente de que con su paso por el reality tendría en contra a algunos pesos fuertes de la cadena. Y es que la teoría de que existe una conspiración contra él para expulsarle y contentar a Belén ya suena con fuerza, sobre todo en las redes sociales.

Toño no ha empezado con buen pie. Aunque de momento no es un personaje conflictivo, y sólo ha tenido un pequeño encontronazo con Irma Soriano, la mayoría de los habitantes de la casa han optado por alejarse de él. ¿No congenian o simplemente prefieren mantener distancias por ser un "apestado" en Telecinco? Algunos de ellos, como Ivonne Reyes o Aless Gibaja, tenían muy claro que le nominarían de primeras por los "problemas" que ha tenido fuera. "Ha hecho daño a gente que me quiere. Intenté entrar con una página en blanco pero he visto aquí las mismas cosas que vi en televisión. Es como maléfico", confesó el influencer.

Es posible que sus problemas con Belén Esteban hayan influido, pero su comportamiento dentro de la casa no termina de gustar. Para Aly Eckmann, Sanchís es un hombre "muy pendiente". "Tengo la sensación de que me está mirando todo el rato", le decía la americana a sus amigos. En el momento de las nominaciones, no dudó y le dedicó tres puntos. "No me siento cómoda cuando está en la casa, trae mala energía".

Esa "mala energía" fue el motivo que muchos de sus compañeros utilizaron para nominarle. "Él tiene una estrategia clara desde el principio, está más centrado en la estrategia que en los compañeros", aseguró Marco. Alonso Caparrós, por su parte, pensaba "encontrar al compañero de colegio que conocí" y sólo vio "una oscuridad tenebrosa". Inquietante.

Si se trata de una campaña de desprestigio, el público tendrá la última palabra y sólo sus votos podrán salvarle, porque fue el concursante que más puntos recibió en las nominaciones. De momento, hay opiniones para todo. Desde el apoyo a la "mano negra" de Belén Esteban, hasta la marea contracorriente harta de que en Telecinco manden la "princesa del pueblo" y sus "secuaces".

Sálvame contra Toño

La casa contra Toño

El plató contra Toño

Yo : GANAR TOÑO #Gala3GHVIP5 — El Abu (@ElAbuGH) January 12, 2017

Que cobardes algunos al nominar a Toño simplemente por cosas de fuera que no les afectan #Gala3GHVIP5 — 🎥 PabloGH17 🍰 (@PabloGH_17) January 12, 2017

Toño es la estrella absoluta de lo que llevamos de edición. Tanto la mugre de fuera, como los pelotas de dentro, sólo piensan en él. — La Heskoria (@laheskoria) January 12, 2017

Alonso tenía miedo de que Toño contagiase la casa del mal rollo por el tema Belén. Tema que hasta ahora solo ha sacado el resto #VipDirecto — Detective Salvaje (@detectivsauvage) January 12, 2017

Buen zasca de Toño a Ivonne:Yo soy amigo de Pp Navarro y nunca te he juzgado por tu historia con él, y cómo me he portado contigo? #GHDirect — pendóndecastilla (@perdita13) January 11, 2017